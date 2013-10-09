Аренда квартир для россиян становится выгоднее ипотеки

Средний размер ежемесячного платежа по ипотеке в Росси непрерывно растет с июля 2020 года.

В материалах федеральной базы Restate.ru сообщается, что для россиян все более недоступной становится ипотека, на этом фоне более выгодно выглядит аренда жилья. Как пишет Лента.ру, ставки по долгосрочной аренде за последние три месяца снизились. Аналитики исследовали цены в 11 из 15 городов Росси с населением более миллиона человек.

Напротив, ежемесячный платеж по ипотеке с июля прошлого года непрерывно растет. Если на тот момент он составлял 19,7 тыс. рублей, то в мае 2021 года эта цифра составила 22,5 тыс. рублей.

"И если в 2019 году размер ежемесячного платежа был сравним со стоимостью аренды в таких крупных городах, как Новосибирск, Казань и Уфа, то теперь разрыв увеличивается не в пользу ипотеки. Связано это, по большей части, с ростом цен на жилье за последний год", — отмечают эксперты.

Подчеркивается, что сейчас покупку жилья в новостройках поддерживает льготная ипотека. А вот рынок аренды не поддерживает ничего. В данном случае исключением являются Москва и Петербург, которые притягивают россиян со всей страны. В связи с этим спрос на аренду жилья в двух столицах восстанавливается быстро.

Аналитики отмечают также, что рынок съемного жилья пополнился квартирами, которые были куплены в 2020 и в 2021 году в инвестиционных целях.

"При таком большом росте конкуренции, даже при благоприятных условиях на рынке труда и туризма, в постпандемийную эпоху у владельцев жилья просто не останется возможности задирать стоимость аренды, хотя отдельные всплески, конечно, возможны", — говорится в сообщении.

По данным агентства, в феврале-апреле этого года средняя ставка аренды в Москве выросла на 14-20%, в Петербурге – на 8-17%.

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