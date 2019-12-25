Аренда каршеринга закончилась переворотом на КАД

Что именно произошло и в порядке ли водитель на данный момент неизвестно.

В субботу, 14 марта, жители Петербурга стали свидетелями, последствий аварии, произошедшей на КАД. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях, сделанных недалеко от магазина "Петрович", запечатлен завалившийся на бок арендованный автомобиль. На фотографиях видно, что машина сильно пострадала. Судя по характеру разрешений крыши, можно предположить, что перед тем как остановиться, машина несколько раз перевернулась.

Что именно произошло и в порядке ли водитель на данный момент неизвестно.

Ранее мы писали, что Забор на Матроса Железняка стал местом парковки каршеринга.

Фото: vk.com/spb_today