Аптеки предупредили, что лекарства в России подорожают

Аптеки предупредили, что лекарства в России могут подорожать. Об этом пишут "Ведомости".
На рынке лекарств ожидается увеличение цены на 5-15%. Причиной станет ужесточение закона о продаже препаратов. Депутаты предлагают ввести для аптек порог "доминирования", который существенно повлияет на расклад сил на рынке аптек в России.
Также предлагается ограничить бонусы за продвижение товара.
При этом эксперты отмечают, что аптечный рынок в России и так излишне зарегулирован.
Ранее петербуржец упал и умер у аптеки на Сестрорецкой.
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