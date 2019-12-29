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Аптеки предупредили, что лекарства в России подорожают

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Причина в возможном ужесточении законов

Аптеки предупредили, что лекарства в России могут подорожать. Об этом пишут "Ведомости".  

На рынке лекарств ожидается увеличение цены на 5-15%. Причиной станет ужесточение закона о продаже препаратов. Депутаты предлагают ввести для аптек порог "доминирования", который существенно повлияет на расклад сил на рынке аптек в России.  

Также предлагается ограничить бонусы за продвижение товара.

При этом эксперты отмечают, что аптечный рынок в России и так излишне зарегулирован.

Ранее петербуржец упал и умер у аптеки на Сестрорецкой. 

Теги: аптеки, лекарства, медицина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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