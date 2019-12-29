Аптеки предупредили, что лекарства в России подорожают

Причина в возможном ужесточении законов

Аптеки предупредили, что лекарства в России могут подорожать. Об этом пишут "Ведомости".

На рынке лекарств ожидается увеличение цены на 5-15%. Причиной станет ужесточение закона о продаже препаратов. Депутаты предлагают ввести для аптек порог "доминирования", который существенно повлияет на расклад сил на рынке аптек в России.

Также предлагается ограничить бонусы за продвижение товара.

При этом эксперты отмечают, что аптечный рынок в России и так излишне зарегулирован.

Ранее петербуржец упал и умер у аптеки на Сестрорецкой.