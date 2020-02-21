В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что компания Apple намерена разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в частности, компания рассматривает возможность менять браузер и почту по умолчанию на iPhone и iPad. Пользователи не могли пользоваться этой опцией с 2008 года. Apple также рассматривает возможность смягчения ограничений на работу сторонних приложений.
Отмечается, кто компания ещё не приняла окончательного решения по этому вопросу.
Ранее мы сообщали о том, что Facebook заплатит пользователям за записи их голоса.
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