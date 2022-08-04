Фредерик Бело рассказал о деле против гражданина России, которое расследуется в Греции.

Апелляционный суд Парижа освободил Александра Винника в рамках дела об экстрадиции в США. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на французского адвоката Фредерика Бело. Юрист уточнил, что его подзащитного сразу же заключат под стражу в связи с другим расследованием, которое ведется на текущий момент в Греции.

Александр Винник, скорее всего, уже сегодня будет передан Греции. В сопровождении французских полицейских и, вероятно, представителей Интерпола его посадят на самолет в Грецию. Фредерик Бело, юрист

Россиянина Александра Винника вывели из зала судебных заседаний под конвоем сразу после оглашения постановления. Решение суда стало формальным, так как инстанция еще 3 августа объявила СМИ о результатах рассмотрения досье.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости