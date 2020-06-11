Антитела к коронавирусу нашли у 17,4% жителей Москвы. Об этом рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, в Москве провели 2,8 миллиона тестов ПЦР и 600 тысяч исследований на антитела. Ракова добавила, что две недели назад тестирование сделали доступным и бесплатным для всех желающих жителей столицы — меньше чем за две недели его прошли 165 тысяч человек.
Вице-мэр добавила, что в столице используют ПЦР-диагностику и ИХЛА-диагностику для изучения динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас, судя по результатам, количество инфицированных уменьшается.
Ракова подчеркнула, что 40% заразившихся москвичей не имеют симптомов коронавируса.
Ранее мы писали, что в России зафиксировано 8 779 новых случаев заражения коронавирусом.
Видео: kremlin.ru
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