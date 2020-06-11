Ракова подчеркнула, что 40% заразившихся москвичей не имеют симптомов коронавируса.

Антитела к коронавирусу нашли у 17,4% жителей Москвы. Об этом рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в Москве провели 2,8 миллиона тестов ПЦР и 600 тысяч исследований на антитела. Ракова добавила, что две недели назад тестирование сделали доступным и бесплатным для всех желающих жителей столицы — меньше чем за две недели его прошли 165 тысяч человек.

Вице-мэр добавила, что в столице используют ПЦР-диагностику и ИХЛА-диагностику для изучения динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас, судя по результатам, количество инфицированных уменьшается.

Ракова подчеркнула, что 40% заразившихся москвичей не имеют симптомов коронавируса.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 8 779 новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: kremlin.ru