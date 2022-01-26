Антиглобалист Ионов: Маск зависим от Белого дома и спецслужб

По его словам, миллиардер ограничен в своих возможностях.

Глава Tesla Илон Маск зависим от Белого дома и спецслужб. Об этом заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов в интервью "РИА Новости".

По его мнению, в слова американского предпринимателя есть здравый смысл. При этом Ионов считает, что Маск ограничен в своих возможностях. Он подчеркнул, что в США общество должно жить так, как это видится в Белом доме, и поэтому там все находится под угрозой.

Ранее Маск рассказал, что обсуждал в Китае контроль над искусственным интеллектом.

Видео: Telegram / РИА Новости