Аншлаг в выходные перед кассой парка Монрепо удивил посетителей

Редакция Piter.TV выяснила, почему всем пришлось стоять в длинной очереди.

Аншлаг в выходные перед кассой выборгского парка Монрепо удивил гостей и жителей города. Редакция Piter.TV выяснила, почему всем пришлось стоять в длинной очереди.

Очередь в кассу. В Монрепо - аншлаг. Припарковались за 300 м. пост с таким заголовком появился в группе "Интересные события в Выборге" в минувшее воскресенье 30 июня

Редакция Piter.TV связалась с пресс-службой Монрепо, чтобы выяснить, как долго гостям парка пришлось простоять в очереди и что же произошло.

Такая огромная очередь бывает, когда подходит автобус без предварительной договорённости. объяснили в парке

По словам сотрудников, стоять в очереди приходится максимум 10 минут и открывать вторую кассу из-за периодического наплава гостей по выходным дням в парке не считают целесообразным - "смысла нет во второй кассе".

Отметим, что в в ближайшие две субботы в парке пройдут "Дачные вечера".