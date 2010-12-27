Аншлаг в выходные перед кассой парка Монрепо удивил посетителей

Аншлаг в выходные перед кассой выборгского парка Монрепо удивил гостей и жителей города. Редакция Piter.TV выяснила, почему всем пришлось стоять в длинной очереди.
Очередь в кассу. В Монрепо - аншлаг. Припарковались за 300 м.
пост с таким заголовком появился в группе "Интересные события в Выборге" в минувшее воскресенье 30 июня
Редакция Piter.TV связалась с пресс-службой Монрепо, чтобы выяснить, как долго гостям парка пришлось простоять в очереди и что же произошло.
Такая огромная очередь бывает, когда подходит автобус без предварительной договорённости.
объяснили в парке
По словам сотрудников, стоять в очереди приходится максимум 10 минут и открывать вторую кассу из-за периодического наплава гостей по выходным дням в парке не считают целесообразным - "смысла нет во второй кассе".
Отметим, что в в ближайшие две субботы в парке пройдут "Дачные вечера".
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