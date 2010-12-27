Выборгский парк открывает время "Дачных сезонов в Монрепо"

Театрализованный фестиваль пройдет в парке 6 и 13 июля 2019 года. В программе фестиваля: театрализованная интерактивная экскурсия, музыкальные номера, дачные игры, мастер-классы и, конечно, дачный спектакль на открытом воздухе.

Выборгский парк приглашает всех желающих отдохнуть во время "Дачных сезонов в Монрепо".

Театрализованный фестиваль пройдет в парке 6 и 13 июля 2019 года. В программе фестиваля: театрализованная интерактивная экскурсия, музыкальные номера, дачные игры, мастер-классы и, конечно, дачный спектакль на открытом воздухе.

Как рассказали Piter.TV в пресс-службе парка, мероприятия начнутся в 14.00, весь день в парке будет звучать живая музыка, но самое интересное – это театрализованные экскурсии, которые пройдут по предварительной записи в 14.00, 14.15, 14.30. Спешите забронировать билеты (park_monrepo@mail.ru с пометкой "Дачные сезоны"), так как количество мест ограничено.

"Фестиваль в парке проводится впервые, но надеемся, что не в последний раз. Ведь петербургские дачники - большая и неисчерпаемая тема, которая нашла большое отражение в литературе и публицистике своего времени", - отметили в пресс-службе Монрепо.

Также в парке напомнили, что этот год объявлен Годом театра в России, поэтому все фестивали театрализованные и проводятся при участии Молодёжного театра Выборга.

"Во время "Ночи музеев" очень хорошо прошла "Тетушка Чарли"", - рассказали в парке.

Знакомиться с программой фестиваля можно по ссылке (https://vk.com/monrepovyborg?w=wall-99022655_5367). Вход на "Дачные сезоны" будет осуществляться по входным билетам в парк. Стоимость участия в интерактивной театрализованной экскурсии – 300 рублей .