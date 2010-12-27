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Петербургскому клубу пригрозили "бомбёжкой" с квадрокоптеров
Сегодня, 10:37
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IRINA_CHALKINA

Петербургскому клубу пригрозили "бомбёжкой" с квадрокоптеров

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Анонимы пообещали устроить теракт в концертном клубе "Космонавт" на Бронницкой.

В среду, 6 ноября, анонимы пригрозили устроить теракт в петербургском клубе "Космонавт" на Бронницкой, 24. Об этом сообщает  АН "Оперативное прикрытие".

Соответствующее послание злоумышленники оставили на сайте заведения. Анонимы отметили, что они "разбомбят" клуб  с квадрокоптеров во время концерта Chrysta Bell. Неизвестные отметили, что дальность полета аппарата исключает его обнаружение. 

"06.11.2019 года Космонавт превратится в самый кровавый клуб в истории. Мы будем взрывать самодельные квадрокоптеры со взрывчаткой прямо на входе, когда людей будет достаточно",

—сказано в сообщении.

Анониы предложили откупиться клубу от теракта. Руководство заведения должно заплатить 1 биткоин. 

Помещение осмотрели, взрывные устройства не обнаружили

Ранее мы сообщали о том, что молодой кондитер совращал 10-летнюю петербурженку через интернет.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, происшествия, терроризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Терроризм,

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