Аноним "заложил бомбу" в полицейский отдел на Беговой

В здании не нашли ничего опасного.

В десятом часу вечера в пятницу, 5 февраля, в дежурную часть полиции поступило сообщение о бомбе, заложенной в отдел полиции на Беговой улице. Как стало известно Piter.TV, аноним сообщил об этом с помощью СМС в службу 112. Принадлежность номера, с которого пришла информация с угрозой, пока выясняется.

Прибывшие на место правоохранители осмотрели отдел и прилегающую к нему территорию, не найдя взрывных устройств и взрывчатых веществ. Эвакуацию сотрудников решили не проводить.

Ранее мы писали, что в посёлке под Тосно мужчина во время ссоры задушил свою жену.

Фото: Piter.TV