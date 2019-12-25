Аноним "заложил бомбу" в полицейский отдел на Беговой

В десятом часу вечера в пятницу, 5 февраля, в дежурную часть полиции поступило сообщение о бомбе, заложенной в отдел полиции на Беговой улице. Как стало известно Piter.TV, аноним сообщил об этом с помощью СМС в службу 112. Принадлежность номера, с которого пришла информация с угрозой, пока выясняется.
Прибывшие на место правоохранители осмотрели отдел и прилегающую к нему территорию, не найдя взрывных устройств и взрывчатых веществ. Эвакуацию сотрудников решили не проводить.
Ранее мы писали, что в посёлке под Тосно мужчина во время ссоры задушил свою жену.
Фото: Piter.TV
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