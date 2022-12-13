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Аноним предупредил о взрывчатке в клубе на Кондратьевском проспекте
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Аноним предупредил о взрывчатке в клубе на Кондратьевском проспекте

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Эвакуировать посетителей и сотрудников не стали. 

Накануне, 4 марта, аноним отправил письмо на почту клуба о том, что в здании на Кондратьевском проспекте, 44, находится взрывчатка. По этому адресу располагается увеселительное заведение "Гигант Холл". 

По информации Piter.tv, на место случившегося прибыли правоохранители. Они проверили здание, но ничего опасного не нашли. Эвакуировать посетителей и сотрудников не стали. 

В 19:00 мероприятия по обследованию объекта были завершены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Доме Союза художников во время пожара пострадали люди.

Фото: Piter.tv

 

Теги: гигант холл, клуб на кондратьевском проспекте, лжеминер, мвд, поиск взрывчатки, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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