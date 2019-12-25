Петербургские аниматоры перешли в наступление в преддверии Нового Года

Некоторые недобросовестные аниматоры лезут обниматься, пожимают руки и лезут в кадр фотографирующихся людей

В Петербурге под новогодние праздники аниматоры в центре города стали более навязчивыми и всячески предлагают свои услуги. Об этом сообщает Gazeta.SPb.ru.

По словам горожан, аниматоров в виде лошадей и прочих парнокопытны стало больше в центре Северной столицы. Они активно лезут обниматься, а потом предлагают сфотографироваться за деньги. Некоторые предприниматели ведут себя агрессивно, требуя деньги.

Напомним, что петербуржцы часто жалуются на то, что аниматоры предлагают сфотографироваться с ними, а потом требуют большие суммы за фото. Глава ГУ МВД предложил привлекать аниматоров к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что специалисты Россельхознадзора дали советы по выбору новогоднего дерева.

Фото:instagram.com / maximka0808