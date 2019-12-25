  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Сегодня, 8:42
130
lesjasap

Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России

0 0

Глава Германии рассказала, что Европа намерена добиться прогресса в ситуации с разрешением конфликта на Донбассе.

Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России. Об этом канцлер Германии заявила во время форума, организованного Фондом имени Конрада Аденауэра. Немка считает, что ограничительные меры Европы против Москвы должны действовать до тех пор, пока стороны не зафиксируют прогресс в достижении минских договоренностей, касающихся конфликта на территории Донбасса.

Мы будем называть своими именами нарушения фундаментальных правил международного права

Ангела Меркель, канцлер Германии

Меркель добавила, что для Германии отношения с Россией станут приоритетным направлением. Политик отметила, что в ситуации есть ряд причин, которые могут стать позитивными факторами для сотрудничества. Она выделила для обсуждения ситуации в Ливии и Сирии, экономические вопросы, систему здравоохранения и защиту климатических условий.

Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг.

Теги: ангела меркель, германия, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии