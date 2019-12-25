Глава Германии рассказала, что Европа намерена добиться прогресса в ситуации с разрешением конфликта на Донбассе.

Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России. Об этом канцлер Германии заявила во время форума, организованного Фондом имени Конрада Аденауэра. Немка считает, что ограничительные меры Европы против Москвы должны действовать до тех пор, пока стороны не зафиксируют прогресс в достижении минских договоренностей, касающихся конфликта на территории Донбасса.

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Меркель добавила, что для Германии отношения с Россией станут приоритетным направлением. Политик отметила, что в ситуации есть ряд причин, которые могут стать позитивными факторами для сотрудничества. Она выделила для обсуждения ситуации в Ливии и Сирии, экономические вопросы, систему здравоохранения и защиту климатических условий.

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