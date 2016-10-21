Анастасия Решетова рассказала о личных бьюти-секретах

Недавно в "Буквоеде" прошла презентация книги «Сегодня я проснулась другой» знаменитой девушки-блогера, модели Анастасии Решетовой.

"В книге мне удалось ответить на все вопросы, которые часто задают в соц.сетях развернутым и полноценным образом. Я считаю, это был большой шанс, чтобы раскрыться перед подписчиками, помочь и направить" – рассказывает Анастасия нашим корреспондентам.

На презентации своей книги-тренера для создания фигуры мечты – "песочные часы" фитнес-блогер раскрывала свои личные секреты по уходу за кожей, особенности питания и распорядка дня, а так же искренне отвечала на вопросы пришедших поклонников:

"Я все это показываю на своем примере. Например, я отказываюсь на какое-то время от вредных продуктов и поблажек себе не делаю, я начинаю хорошо себя чувствовать и хорошо выглядеть. И тем самым показываю, что если люди также откажутся от таких вредных вещей – то и их жизнь станет лучше".

Корреспондентам Piter.TV Анастасия Решетова рассказала основной "ТОП" секретов ее дня:

"Утро я начинаю с 3 стаканов горячей воды, она улучшает обмен веществ согласно китайской медицине. Полезная привычка – получать знания новые. Распределять свое время так, чтобы каждый час был занят чем-то, чтобы ты был занят тем делом, которое тебя сделает лучше завтра. И соответственно, сон и расчет рациона, который состоит из правильных веществ. Должен быть баланс и в рационе, и распорядке дня. Кто решил начать спортивный режим, войти в него, им нужно для начала советоваться с профессионалами или изучать правильную литературу".

Девушка считает, что существует множество "спортивных" и "бьюти" стереотипов. Таким является шаблонное мнение о том, что после тренировки запрещено есть. Настя считает, что это даже необходимо, только делать это нужно так же правильно:

"Кто-то думает, что если он не поет после тренировки, то у него будет как-то результат. Но очень важно в течение 40 минут после тренировки поесть какую-то белковую пищу для того, чтобы она не прошла зря. Много заблуждений по поводу кардиотренировок есть, по поводу жирной пищи. Это очень обдирная тема, я все сразу не могу рассказать, но, советуйтесь с профессионалами и не занимайтесь самодеятельностью – это главное!".

Видео: Piter.TV

Виктория Залепухина, Петр Кудряшов