Патрик Райдер оценил угрозу шатдауна в США.

Американское министерство по обороне готовится к возможной приостановке финансирования федерального правительства в субботу, 21 декабря в том случае, если бюджет не будет согласован законодателями. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что не исключает того, что военнослужащим не выплатят зарплату до конца декабря и завершения Рождественских и новогодних праздников.

Министерство осуществляет расчетливое планирование и подготовку к возможной приостановке работы. Наше руководство обновило планы на непредвиденный случай. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт указал СМИ на то, что в случае приостановки работы правительства военное ведомство продолжит выполнять основные функции, а личный персонал будет нести службу. Оплату своего труда военные не смогут получать до согласования новых ассигнований в Конгрессе США.

США заявили, что не будут повышать уровень боеготовности ядерных сил.

Фото и видео: YouTube / Defense Now