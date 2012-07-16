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Американский рок-гитарист плюнул фанатке в глаз пивом, чем спас ее жизнь
Сегодня, 22:49
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IRINA_CHALKINA
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Американский рок-гитарист плюнул фанатке в глаз пивом, чем спас ее жизнь

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Девушка обратилась к окулисту после концерта с болью в глазу, но оказалось, что у нее опухоль мозга.

Гитарист американской металкор-группы Every Time I Die Джордан Бакли рассказал в своем Twitter, что однажды спас свою фанатку от смерти.

Вы, ребята, хотите услышать сумасшедшую историю?, так начал свой рассказ рок-музыкант.

 Джордан Бакли сообщил, что на одном из последних концертов к нему подошла девушка с благодарностью. Оказалось, что несколько лет назад, во время концерта он набрал в рот пива и выплюнул в толпу, попав в эту самую фанатку. 

Девушка рассказала, что на следующий день обратилась к окулисту из-за боли в глазу. После сдачи анализов выяснилось, что у юнной особы опухоль мозга. Болезнь удалось обнаружить на ранней стадии и вовремя удалить новообразование

Фото: jordan buckley/ Twitter

Теги: рок музыка
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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