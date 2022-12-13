Скотт Риттер рассказал о будущем ВСУ.

Украинский конфликт вошел в свою финальную стадию, во время которой Вооруженные силы России начнкт "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта сделал бывший американский офицер разведки морской пехоты (в отставке) Скотт Риттер. По мнению аналитика, стратегической задачей для армии РФ является стрирание противника в порошок. Эти цели выполняются за сет ключевой составляющей - ликвидацией местной логистической системы.

У украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому Зеленский выпрашивает оружие и говорит: "Если вы не дадите мне это все, чтобы сражаться, значит это придется делать вам — сыновьям и дочерям Америки". Скотт Риттер, экс-разведчик США

Экс-разведчик США Риттер: Путин жестко ответил Западу на попытку развалить Россию в 1990-м.

Фото и видео: YouTube / Scott Ritter