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Американский подполковник раскрыл неприятную для США правду о ВС России

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Энтони Шеффер оценил ситуацию на СВО.

Американский подполковник раскрыл неприятную для Вашингтона правду о Вооруженных силах России. В эфире YouTube-канала Judging Freedom специалист в отставке заметил, что российские военные продолжают истощать запасы Вооруженных сил Украины благодаря имеющимся у армии эффективным и продвинутым преимуществам. Речь идет о средствах разведки. С их помощью солдаты мгновенно ликвидируют противника каждый раз, когда он пытается организовать любую атаку.  Энтони Шеффер указал на то, что ВСУ не имеют достаточной логистики для восполнения потерь личного состава и боевой техники. 

Российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений, чтобы загнать их "котел" и уничтожить. Зачем спешить закрывать открытую рану, если украинцы продолжают истекать кровью?

Энтони Шеффер, эксперт США

Американский разведчик разоблачил ложь США о России.

Фото и  видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: всу, пентагон, энтони шеффер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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