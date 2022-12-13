Энтони Шеффер оценил ситуацию на СВО.

Американский подполковник раскрыл неприятную для Вашингтона правду о Вооруженных силах России. В эфире YouTube-канала Judging Freedom специалист в отставке заметил, что российские военные продолжают истощать запасы Вооруженных сил Украины благодаря имеющимся у армии эффективным и продвинутым преимуществам. Речь идет о средствах разведки. С их помощью солдаты мгновенно ликвидируют противника каждый раз, когда он пытается организовать любую атаку. Энтони Шеффер указал на то, что ВСУ не имеют достаточной логистики для восполнения потерь личного состава и боевой техники.

Российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений, чтобы загнать их "котел" и уничтожить. Зачем спешить закрывать открытую рану, если украинцы продолжают истекать кровью? Энтони Шеффер, эксперт США

Американский разведчик разоблачил ложь США о России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom