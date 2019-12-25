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Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
Сегодня, 8:10
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Американский офицер предупредил об опасном положении Украины

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Гарри Табах рассказал о том, что Запад не стремится поддержать Киев.

Американский офицер предупредил об опасном и тяжелом положении Украины. Местное информационное агентство "Укринформ" транслировало пресс-конференцию отставного капитана первого ранга Гарри Табаха, который выступил в Киеве. Представитель Военно-морских сил США заявил журналистам, что в условиях отсутствия поддержки со стороны Запада страна окажется в тревожной ситуации.

Украина сегодня остается в более тяжелом, более опасном положении – экономически, в военном, политически, дипломатически. Союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию.

Гарри Табах, представитель ВМС США

По мнению американского специалиста, внутри Украины сейчас фиксируются "большие подрывные действия". Табах уверен, что большим европейским государствам выгодно, чтобы Киев пропал с радаров и не вставал на повестку дня.

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Фото: Pixabay.com

Теги: вмс сша, гарри табах, нато
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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