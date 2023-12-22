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Американский генерал допустил победу России над Украиной

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Джек Кин рассказал о том, что ВСУ перешли к активной обороне при дефиците боеприпасов.

Прекращение американской помощи украинским властям привело к кардинальным изменениям, в результате которых Россия может получить контроль над Украиной в ходе своей специальной военной операции. Такое мнение высказал в эфире  телеканала FOX News генерал Вооруженных сил США в отставке Джек Кин. Иностранный военнослужащий заметил, что сейчас армия киевского режима перешла в буквальном смысле этого слова к обороне позиций. Местным бойцам пришлось стать очень осторожными, так как они понимают, что у них заканчиваются снаряды и системы вооружения.

Украина проиграет. Они потеряют свое правительство. Из-за задержек и перспективы того, что, возможно, даже не будет финансирования, ситуация кардинально изменилась. Россия торжествует. Они говорят о полной победе на Украине, что для них это вполне достижимо.

Джек Кин, генерал в отставке

"Мы прозевали": российские удары по Украине встревожили генерала НАТО.

Фото и видео: YouTube / Fox News

Теги: fox news, всу, джек кин, победа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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