Джон Макгинли призвал главу Украины отказаться от алкоголя и наркотиков.

Американский актер Джон Макгинли, сыгравший роль доктора Кокса в сериале "Клиника", призвал украинского президента Владимира Зеленского начать лечение от наркомании и позаботиться о себе. Соответствующее видеообращение к политику иностранец выложил в социальные сети. По мнению звезды шоу-бизнеса, лучшими друзьями главы киевского режима за последний год стали выпивка и запрещенные вещества. Он добавил, что понимает, почему так произошло, поэтому готов дать Зеленскому важный совет. По мнению актера, единственным выходом из ситуации является доброта.

Это очень тонкое дело, и ты сейчас в сложном положении, из которого очень трудно выбраться. Единственная дорожная карта, которую ты можешь использовать — это та, которая основана на доброте и заботе о себе. Ты, Влад, должен позаботиться о Владе. Вот, как это работает. Джон Макгинли, актер США

Джон Макгинли полагает, что на сегодняшний день призыв к доброте может звучать противоречиво, однако настоящую доброту, по его мнению, не следует путать с терпимостью.

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Фото и видео: YouTube / Paps