Американские ученые создали переносимые ветром летающие микрочипы

Их можно применять для контроля распространения загрязнения воздуха.

Ученые из США создали летающие микрочипы, которые переносятся ветром. Статья была опубликована в журнале Nature. В ней говорится, что при разработке новой технологии ученые отталкивались от природных прототипов.

Это чипы размером с песчинку совмещены с ммикроскопическими датчиками, аккумуляторами, а также антеннами и другими элементами. Их можно применять для контроля распространения загрязнения воздуха. При помощи чипа можно наблюдать также, как по воздуху переносятся вирусы и ядовитые вещества.

Природным прототипом стали звездообразные семена цветущей лианы Tristellateia.

Ранее мы писали, что ученые впервые спустились на дно "колодца ада" в Йемене.

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