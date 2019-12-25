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Американские ученые создали новый металл для разработки электронных устройств
Сегодня, 13:35
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Американские ученые создали новый металл для разработки электронных устройств

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Предполагается, что разработка подстегнут дальнейшее исследование материала.

Инженеры из Бостонского колледжа изобрели новый металлический образец. Движение электронов в нем похоже на текущую воду в трубе. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Отмечается, что в рамках эксперимента инженерам удалось открыть электронно-фононную жидкость внутри NbGe2. Таким образом предположения теоретиков подтвердились. Предполагается, что данная работа подстегнет дальнейшее исследование материала, а также его потенциальное предназначение.

Авторы работы отмечают, что они хотят найти другие материалы в подобном гидродинамическом режиме с использованием электрон-фононных взаимодействий.

Ранее мы писали, что в Шотландии обнаружили шары возрастом более 4 тыс. лет. 

Фото: pixabay 

Теги: американские инженеры, новый металл
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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