Американские ученые разрабатывают устройство для борьбы с хроническим недосыпом

Данной разработкой заинтересовалось Министерство обороны США.

Ученые из США работают над созданием устройства, которое поможет бороться с хроническим недосыпом. Данное устройство поможет нормализовать процессы естественной очистки мозга в момент сна. Данной разработкой заинтересовалось Министерство обороны США. Предполагается, что это поможет военнослужащим бороться с отрицательным влиянием нехватки и ограничения времени сна.

Новое устройство разрабатывается на основе открытия гримфатической системы мозга. Система будет способствовать процессу очистки мозга от продуктов жизнедеятельности. При этом система борется и с развитием деменции, восстанавливает сон. Такие выводы были сделано в ходе ранее проведенных исследований.

Разработка получила название Augmented Neural Oscillation Driver.

Ранее мы писали, что ученые предложили использовать яд скорпиона в качестве основы для новых лекарств от коронавируса.

Фото: pixabay