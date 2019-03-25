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Американские школьники поставили спектакль по фильму "Чужой"

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Фото и видео постановки разлетелись по сети.

Учащиеся одной из школ в американском городе Северный Берген, штат Нью-Джерси, поставили спектакль по фильму Ридли Скотта "Чужой". Постановка пришлась по вкусу зрителям. Фото и видео быстро разлетелись по социальным сетям.

Старшеклассники на протяжении нескольких месяцев работали над сценарием, декорациями и освещением. Интересно, что ужасающие костюмы и устрашающий интерьер были созданы из обычного мусора.

Школьникам удалось воспроизвести на сцене все серии "Чужого". Зрители попросили сыграть пьесу повторно. Авторы театральной версии "Чужого" согласились это сделать при условии, если им оплатят все затраты на постановку.

Ранее мы писали, что HBO опубликовал тизер полнометражного продолжения сериала "Дэдвуд".

Фото, видео: Twitter / Paul Owens

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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