Алкогольная вечеринка в Петербурге отправила студентку в реанимацию

В понедельник, 4 мая, стало известно, что полицейские Фрунзенского района города пытаются разобраться в отравлении несовершеннолетней студентки, которое произошло накануне. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Девушку госпитализировали из квартиры на Купчинской улице. В больницу ее доставили в очень тяжелом состоянии. Оставшиеся в квартире студенты рассказали, что подруга переборщила с алкоголем.
Детали случившегося пытаются выяснить сотрудники полиции.
Ранее мы писали, что в Ломоносове задержали любителя алкоголя с темным прошлым.
Фото: Pixabay
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