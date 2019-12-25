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Алкогольная вечеринка в Петербурге отправила студентку в реанимацию
Сегодня, 11:14
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Arinablinova

Алкогольная вечеринка в Петербурге отправила студентку в реанимацию

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Детали случившегося пытаются выяснить сотрудники полиции.

В понедельник, 4 мая, стало известно, что полицейские Фрунзенского района города пытаются разобраться в отравлении несовершеннолетней студентки, которое произошло накануне. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Девушку госпитализировали из квартиры на Купчинской улице. В больницу ее доставили в очень тяжелом состоянии. Оставшиеся в квартире студенты рассказали, что подруга переборщила с алкоголем. 

Детали случившегося пытаются выяснить сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что в Ломоносове задержали любителя алкоголя с темным прошлым.

Фото: Pixabay

Теги: алкоголь, вечеринка, отравление, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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