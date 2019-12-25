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Алиханов оспорил данные Минздрава о тревожной ситуации в регионе
Сегодня, 16:31
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matveyvn

Алиханов оспорил данные Минздрава о тревожной ситуации в регионе

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В ближайшее время Калининградскую область посетит министр здравоохранения РФ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оспорил данные федерального Минздрава о тревожной ситуации в регионе. По его словам, свободно 363 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Ответ он дал своим подписчикам в Instagram. Также Алиханов заявил, что в ближайшее время Калининградскую область посетит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он будет у нас в ближайшие дни, покажем все на месте.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Ранее мы писали, что вакцину-спрей от коронавируса хотят испытать на добровольцах в апреле 2021 года.

Фото: pixabay.com

Теги: алиханов, коронавирус, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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