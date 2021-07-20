Алиев: постконфликтный период в Карабахе должен проходить безболезненно

Алиев уверен, что общими усилиями Армении и Азербайджана этот период удастся пережить.

Азербайджан хочет, чтобы период после конфликта вокруг Нагорного Карабаха прошел максимально безболезненно. Об этом во вторник заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Азербайджанский лидер поблагодарил своего российского коллегу за постоянное внимание к ситуации вокруг Карабаха. По его мнению, Россия принимает "личное участие в решении очень важных вопросов". Президент Азербайджана подчеркнул, что находится в контакте с Кремлем вот уже восемь месяцев, то есть после окончания военных действий.

Потому что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что 27 сентября начались вооруженные столкновения вокруг Нагорного Карабаха. В ноябре президентам России и Азербайджана удалось подписать трехстороннее заявление с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Оно позволило полностью прекратить военные действия.

Ранее мы сообщили, что президент Азербайджана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19.

Видео: Kremlin.ru