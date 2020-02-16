Алексей Пушков: Евросоюз попал в заготовленную для России ловушку

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, о том, что Россия думает о санкциях Евросоюза. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
По его мнению, Евросоюз попал в собственную ловушку, введя санкции против России. Он отметил, что эти санкции не принесли ничего нового в политику.
"Уточним: политически результат нулевой",
— отметил Пушков.
Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон, заявил, что санкции не принесли ничего позитивного ни Москве, ни Евросоююзу.
Напоним, что отношения между Кремлем и Евросоюзом резко ухудшились из-за ситуаций вокруг Крыма.
Ранее мы сообщали о том, что "Газпром" прокомментировал слова США о перспективах "Северного потока — 2".
Видео: Youtube / Emmanuel Macron
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