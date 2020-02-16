Алексей Пушков: Евросоюз попал в заготовленную для России ловушку

Напомним, что отношения Москвы и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, о том, что Россия думает о санкциях Евросоюза. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

По его мнению, Евросоюз попал в собственную ловушку, введя санкции против России. Он отметил, что эти санкции не принесли ничего нового в политику.

"Уточним: политически результат нулевой", — отметил Пушков.

Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон, заявил, что санкции не принесли ничего позитивного ни Москве, ни Евросоююзу.

Напоним, что отношения между Кремлем и Евросоюзом резко ухудшились из-за ситуаций вокруг Крыма.

Ранее мы сообщали о том, что "Газпром" прокомментировал слова США о перспективах "Северного потока — 2".

Видео: Youtube / Emmanuel Macron