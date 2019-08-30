Александр Незлобин рассказал о новом шоу "Стендап Андеграунд"

Комик заявил, что изначально мало верил в успех проекта.

В воскресенье, 26 апреля, на канале СТС стартует показ нового экспериментального шоу "Стендап Андеграунд". На сцене Театра Маяковского соберутся 20 комиков с багажом самых смелых, провокационных и актуальных шуток. Один из продюсеров Александр Незлобин рассказал Piter.TV о новом проекте.

Актер и стендап-комик заявил, что изначально мало верил в успех шоу. Однако во время работы над проектом он понял, что в России сегодня достаточно много молодых и опытных комиков, нуждающихся в помощи и площадке для выступления.

Мы решили сделать площадку, на которой мы сами хотели бы участвовать – независимую, которая будет присутствовать и в интернете, и на телевидении, где мы не будем давить на юмористов, а предоставлять им любую помощь, которая им нужна. Александр Незлобин

Шоу будут показывать каждое воскресенье на СТС в 23:20. Ведущим нового стендап-шоу стал комик Илья Овечкин. Именно ему предстоит разогревать публику перед выступлениями участников.

Ранее Александр Незлобин посоветовал продолжать наслаждаться жизнью на карантине.

Фото: пресс-служба СТС

Видео: Piter.TV