Александр Колесов: в ближайшие дни в Петербург придет тепло

Главный синоптик Петербург ждет потепления в ближайшую неделю.

С начала следующей недели петербуржцы прочувствуют начало весны: с понедельника придет плюсовая температура. Ранее Александр Колесов рассказывал, что солнечная и теплая погода в Петербург прибудет н ранее, чем в середине марта. Теперь же прогнозы совершенно другие.

Главный синоптик Северной столицы рассказал о том, что весна придет в город намного раньше,чем планировали специалисты. Уже в ближайшие дни жители могут ощутить тепло. Температура днем 8 марта ожидается в пределах минус 3-5 градусов, 9 марта - от минус 2-4 градусов, а 10-го поднимется до минус одного.

Отметим, что уже сейчас на улицах города начинает оттаивать зимняя наледь. На определенных участках гололедица все еще актуальна, но большинство дорог постепенно начинают “отходить” от снежных осадков.