Александр Дрозденко встретился с участниками ветеранских организаций Ленобласти

Тема подготовки к 75-летию Великой Победы стала одной из центральных на встрече губернатора с ветеранами.

Предложение ветеранских организаций, прозвучавшее на очередном заседании Консультативного совета при губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поддержал Александр Дрозденко.

"Мы уже обсуждали с моими заместителями эту идею, и я ее полностью поддерживаю: такую знаменательную дату нужно увековечить, назвав именем 75-летия Великой Победы новые улицы, площади, скверы, другие общественные пространства в населенных пунктах Ленинградской области", - сказал губернатор, обращаясь к представителям ветеранского актива региона.

Тема подготовки к 75-летию Великой Победы стала одной из центральных на встрече губернатора с ветеранами. Александр Дрозденко выразил надежду, что ветеранские организации примут самое активное участие в работе оргкомитета по подготовке к празднованию. Встречи, аналогичные сегодняшнему заседанию Консультативного совета будет рекомендовано провести всем руководителям районных администраций.

Планируется, что в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в Ленинградской области будут не только приведены в полный порядок имеющиеся мемориалы, но и появятся новые памятники. Особое внимание будет уделено нуждам ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе, планируется выделить дополнительное финансирование их общественным организациям.

Также на заседании Консультативного совета ветеранский актив был подробно проинформирован о ходе подготовки к выборам в органы местного самоуправления Ленинградской области. По просьбе самих ветеранов представители областной Администрации рассказали о заключенных в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума крупных инвестиционных контрактах.

Губернатор Александр Дрозденко ответил на вопросы членов Совета, касавшиеся льгот на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга для областных жителей, ремонта лифтового хозяйства, программы строительства новых социальных объектов на территории Ленинградской области.

В завершение встречи глава региона пригласил всех ее участников – членов Консультативного совета по делам ветеранов – на празднование 92-й годовщины со дня образования Ленинградской области в Бокситогорск, 3 августа.

Источник: пресс-служба ЛО