Александр Дрозденко встретил Си Цзиньпиня в аэропорту Пулково

Самолет лидера КНР прибыл в Пулково из Москвы, где ранее состоялись торжественные мероприятия и переговоры на уровне руководства двух государств – официальный визит в РФ приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие во встрече делегации Китайской Народной Республики – главного партнера Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Самолет лидера КНР прибыл в Пулково из Москвы, где ранее состоялись торжественные мероприятия и переговоры на уровне руководства двух государств – официальный визит в РФ приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой. Петербургский международный экономический форум состоится с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор – фонд "Росконгресс". Делегация КНР на форуме, по данным организаторов, составит около 1000 человек. Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти