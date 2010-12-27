Александр Дрозденко вручил ключи от микроавтобусов семи многодетным семьям Ленобласти

Новые микроавтобусы семи многодетным семьям из Гатчинского, Всеволожского, Приозерского и Волосовского районов вручил в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Новые микроавтобусы семи многодетным семьям из Гатчинского, Всеволожского, Приозерского и Волосовского районов вручил в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Одна из задач нацпроекта "Демография" — достижение экономического и социального благополучия в многодетных семьях. Мы создали для этого хороший задел еще несколько лет назад, когда стали выдавать ключи от новых автомобилей семьям, в которых воспитываются семь детей. Теперь круг получателей расширен: с этого года автомобили передаются и семьям с шестью детьми, один из которых — инвалид", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии вручения ключей от микроавтобусов.



Автомобили многодетным семьям правительство Ленинградской области, по инициативе губернатора, дарит с 2016 года.



В настоящее время микроавтобусами в области обеспечиваются многодетные семьи, родители в которых ответственно относятся к воспитанию детей, отмечены на региональном уровне почетным знаком "Слава матери", наградой "Отцовская доблесть", либо на уровне местного самоуправления — за достойное воспитание подрастающего поколения.



Всего с начала реализации закона микроавтобусы отечественного производства переданы 50 многодетным семьям.

Источник: пресс-служба ЛО