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Александр Дрозденко вручил ключи от микроавтобусов семи многодетным семьям Ленобласти
Сегодня, 10:43
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KaterinaKono13

Александр Дрозденко вручил ключи от микроавтобусов семи многодетным семьям Ленобласти

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Новые микроавтобусы семи многодетным семьям из Гатчинского, Всеволожского, Приозерского и Волосовского районов вручил в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Новые микроавтобусы семи многодетным семьям из Гатчинского, Всеволожского, Приозерского и Волосовского районов вручил в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Одна из задач нацпроекта "Демография" — достижение экономического и социального благополучия в многодетных семьях. Мы создали для этого хороший задел еще несколько лет назад, когда стали выдавать ключи от новых автомобилей семьям, в которых воспитываются семь детей. Теперь круг получателей расширен: с этого года автомобили передаются и семьям с шестью детьми, один из которых — инвалид", — сказал  губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии вручения ключей от микроавтобусов.

Автомобили многодетным семьям правительство Ленинградской области, по инициативе губернатора, дарит с 2016 года.

В настоящее время микроавтобусами в области обеспечиваются многодетные семьи, родители в которых ответственно относятся к воспитанию детей,  отмечены на региональном уровне почетным знаком "Слава матери", наградой "Отцовская доблесть", либо на уровне местного самоуправления  — за достойное воспитание подрастающего поколения.

Всего с начала реализации закона микроавтобусы отечественного производства переданы 50 многодетным семьям.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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