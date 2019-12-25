В Ленобласти утвердили обновленный состав правительства

Кандидатом представил губернатор Александр Дрозденко.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области согласовали несколько новых назначения в правительстве области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

ЗакС одобрил на должность нового зампредседателя правительства по ТЭК и транспорту Сергея Харлашкина. Он будет курировать работу дорожного комитета, комитета по топливно-энергетическому комплексу и управления по транспорту. Ранее Харлашкин возглавлял "Метрострой" в Петербурге, после чего перешел в Управление по транспорту области.

Кроме того, была согласована кандидатура на пост заместителя по культуре, спорту и молодёжной политике. Им стал Владимир Цой.С 2019 года является председателем комитета по культуре Ленобласти.

Фото: "Яндекс.Карты"