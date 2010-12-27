Соответствующее поручение глава региона дал на заседании правительства в ходе рассмотрения проекта бюджета Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал остановить рост межтарифной разницы, направляемой из регионального бюджета.

Соответствующее поручение глава региона дал на заседании правительства в ходе рассмотрения проекта бюджета Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

"Треть общей суммы поддержки ЖКХ и ТЭК – межтарифная разница. Это инвестиции, которые не дают жилищно-коммунальному комплексу развития. Собственники предприятий должны принимать меры для модернизации котельных, снижения потерь в сетях, повышения эффективности производства. Получая сейчас межтарифную разницу, они не заинтересованы в модернизации ЖКХ, но это не может продолжаться бесконечно. Заморозьте эту сумму, она не должна расти", – сказал Александр Дрозденко.

По словам главы региона, необходимо также пересмотреть тарифы и их составляющие для предприятий ЖКХ и ТЭК.

Поручение по остановке роста суммы межтарифной разницы на ближайшие три года дано первому заместителю председателя правительства Ленинградской области – председателю комитета финансов Роману Маркову, заместителю председателя правительства Ленинградской области – председателю комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрию Ялову и заместителю председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаилу Москвину.

Источник: пресс-служба ЛО