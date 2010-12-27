Александр Дрозденко передал ключи от новой лесопожарной и лесохозяйственной техники лесничествам региона

Глава региона отметил, что новая техника позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и качество проведения лесовосстановительных работ, что увеличит объем сохранённых лесов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в передаче ключей от новой лесопожарной и лесохозяйственной техники лесничествам региона.

Техника — 15 пожарных автомашин повышенной проходимости и 7 тракторов с навесным оборудованием — приобретена в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Ключи от машин вручены руководителям двенадцати лесничеств Ленинградской области.

"Ленинградская область — лидер в России по лесовосстановлению, защите лесов от пожаров. Мы входим в первую десятку по отчислениям налогов от лесопользования. Нашим успехам способствует выстроенная в регионе система работы по защите лесов: внедрение системы телеметрии — раннего обнаружения пожаров, сети питомников по лесовосстановлению, работа с общественными экологическими организациями.

Одна из главных составляющих нашего успеха — создание сети лесных пожарных станций, оборудованных современной техникой. Работа по обеспечению техникой ведётся не первый год и будет продолжаться. Ежегодно мы приобретаем машин и оборудования на 100 млн рублей. В этом году, с условием финансирования по нацпроекту "Экология", сумма увеличится до 200 млн рублей", — подчеркнул Александр Дрозденко.



Глава региона отметил, что новая техника позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и качество проведения лесовосстановительных работ, что увеличит объем сохранённых лесов.

Источник: пресс-служба ЛО