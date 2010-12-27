Александр Дрозденко наградил победительницу конкурса "Лучший работник центра занятости населения"

В рамках регионального Единого дня трудоустройства глава региона Александр Дрозденко поздравил Ингу Васильеву — ведущего инспектора отдела анализа рынка труда, социальных выплат и профессионального обучения Тихвинской биржи труда.

Губернатор Ленинградской области наградил победительницу конкурса "Лучший работник центра занятости населения".

В рамках регионального Единого дня трудоустройства глава региона Александр Дрозденко поздравил Ингу Васильеву — ведущего инспектора отдела анализа рынка труда, социальных выплат и профессионального обучения Тихвинской биржи труда.



Победительница работает в Тихвинском филиале 25 лет и зарекомендовала себя как грамотный специалист, обладающий профессиональными знаниями в области развития рынка труда и специфики социально-экономического развития района.



На конкурсе сотрудницы центров занятости демонстрировали знания законодательства в сфере социально-экономической политики регионального и федерального уровней, относящейся к сфере занятости населения, презентовали видеоролики о своей работе в службе занятости, на практике показывали свои профессиональные навыки по приему и оказанию услуг гражданам.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО