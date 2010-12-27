Александр Дрозденко наградил победителей и призеров международного чемпионата "WorldSkills"

Денежные премии получат 10 человек – студенты техникумов и учащиеся организаций общего и дополнительного образования, занявшие первые и призовые места чемпионата, а также их наставники.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о присуждении премии по результатам прошедших в 2018 году национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Денежные премии получат 10 человек – студенты техникумов и учащиеся организаций общего и дополнительного образования, занявшие первые и призовые места чемпионата, а также их наставники.

"Чемпионат молодых профессионалов – для ребят – возможность заявить о себе, для региона – вызов системе профессионального образования на соответствие требованиям сегодняшнего дня, международным стандартам подготовки "синих воротничков". Приятно, что результаты достойные, и это отличный стимул - не останавливаться!" – отметил Александр Дрозденко.



На VI национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2018, участники из 85 регионов соревновались в 62 компетенциях. Ленинградскую область представляла команда из 22 человек: 11 участников, 10 экспертов, 1 тим-лидер.

Источник: пресс-служба ЛО