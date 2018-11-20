Смольный требует ускорить строительство станции скорой помощи в Металлострое

На данный момент строительство идет с задержкой.

В Смольном попросили местную администрацию в Металлострое взять стройку подстанции скорой помощи под свой контроль. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Финансирование есть, так чего не строите? Если надо, переходите на работу в три смены. Поставьте тепловые пушки и работайте. Зарабатывайте, кто вам не дает? Может, за это время успели бы кого-то спасти. Пресс-служба Смольного

Проектировать двухэтажное здание станции скорой помощи начали в 2013 году. В ценах 2014 года стоимость работ превышала 102 миллиона рублей. По госконтракту работы должны быть завершены не позднее августа 2019 года, но сдать здание хотели еще в декабре 2018 года. На данный момент строительство идет с задержкой.

Фото: Piter.TV