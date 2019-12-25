Александр Беглов подвел итоги минувшей рабочей недели

Самые знаковые моменты отмечены губернатором в соцсети "Вконтакте".

Александр Беглов подвел итоги рабочей недели.По традиции губернатор города опубликовал дайджест самых значимых событий. Чиновник отметил шесть пунктов. В Зеленогорске произошло сразу два события. Во-первых, достроили детскую поликлинику под номером 69. Учреждение располагается на Комсомольской улице. Во-вторых, появился детский сад по улице Мира. В первом квартале 2020 года новые заведения примут детей.

Также Беглов посетил с рабочим визитом Москву. Там он договорился об увеличении финансирования в сфере нацпроекта "Здравоохранение". Город получит вдвое больше средств от государства. Еще одно позитивное событие - разрешение ситуации с созданием в Стрельне поликлиники. Учреждение по Львовской улице считалось долгостроем. Теперь оно откроется к 1 октября 2020 года.

Поднимался транспортный вопрос. Он остро стоит в Петродворцовом районе города. Сейчас Петербург договаривается с представителями Северо-Западной пригородной пассажирской компанией. Из района могут отправить дополнительную электричку в особо загруженные часы.

Завершился полуфинал конкурса "Лидеры России". Беглов уверен, что благодаря ему Петербург пополняет кадровый резерв молодыми специалистами. Сейчас проект работает "35 на 35". Это означает, что 35% управляющий должностей должны занять люди с соответствующими навыками до 35 лет.

Во время Международного конкурса определена концепция арт-парка. Восемь ландшафтно-архитектурных команд займутся проектами. В частности, над ним трудятся специалисты из Франции, Японии, Швейцарии, США, мастерская "Студия 44" и бюро "Хвоя". Победителя выберут в мае этого года.

Фото: Вконтакте/Александр Беглов