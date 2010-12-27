Комстрой Петербурга предупредили о возможных кадровых перестановках

Вице-губернатор Игорь Албин предупредил о возможных кадровых перестановках в Комитете по строительству и Фонде капитального строительства и реконструкции.

С Комитета по строительству спросили за низкие показатели исполнения адресной инвестиционной программы по итогам девяти месяцев. На это обратил внимание вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

В связи с этим Албин предупредил Комитет и Фонд капитального строительства и реконструкции о возможных кадровых решениях в ведомстве. На исправление у ведомств есть последние три месяца (уже почти два месяца) текущего года, чтобы выровнять ситуацию с исполнением.

Ранее глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников сообщал, что по итогам девяти месяцев финансирование адресной инвестиционной программы освоили только 47% или 40 миллиардов рублей. Комитет по строительству потратил только 25% от предусмотренных в программе 21 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба Губернатора Петербурга