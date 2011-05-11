В "Ахмате" оценили оперативную обстановку в российском приграничье.

Вооруженным силам Украины на курском направлении понесли тяжелые потери в личном составе. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в проекте "Соловьев Live".

Хочу отметить, что противник понёс очень серьёзные и ощутимые потери. Апты Алаудинов, эксперт

Напомним, что подразделения армии киевского режим а ранним утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Продвижение противника было остановлено. начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ выходом на государственную границу. По данным министерства по обороне страны, за время боевых действий в приграничье противник потерял уже более 20 тысяч военнослужащих.

Бывший боевик "Айдара"* (* - признан на территории России террористической организацией, его деятельность запрещена) захотел получить гражданство РФ и служить в "Ахмате".

Фото и видео: Вконтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE