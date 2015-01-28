Алаудинов: бойцы "Ахмата" на курском направлении сожгли французский ЗРК Crotale

Апты Алаудинов рассказал о ситуации с атаками ВСУ в регионе.

Бойцы чеченского спецназа "Ахмат" FPV-дроном на курском направлении сожгли французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale, который стоит восемь миллионов евро. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир чеченского спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов.

Сожгли ЗРК Crotale, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолеты, которые шли для нанесения удара по Мартыновке. Сожгли его мои ребята "фипивишкой", которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской техники. Апты Алаудинов, эксперт

Герой России добавил, что противник напирал на нескольких направлениях в приграничных регионах страны, поэтому в противодействии ВСУ было задействовано большое количество техники. Апты Алаудинов указал на то, что в миссиях на участке сражений участвовали 30-й полк, спецназ "Ахмат", 2-я бригада спецназа, 810-я бригада. Вместе они ликвидировали восемь единиц западной техники, включая одного танка. трибоевые бронированные машины.

Алаудинов сообщил о подбитом Abrams на курском направлении.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"