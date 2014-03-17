Al Arabiya: США отказались от трех военных баз в Сирии

Al Arabiya привела слова американского источника из Пентгона.

Вашингтон закрыли две американские военные базы в Сирии, а также передал еще один специализированный объект под контроль курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) в рамках сокращения собственного присутствия на территории лижневосточной страны. Соответствующее заявление сделали журналисты арабского телеканала Al Arabiya со ссылкой на представителя Пентагона. Известно, что командование США в течение нескольких недель вывело из республики порядка 500 военнослужащих.

Около 500 американских военнослужащих были выведены из Сирии. Две военные базы, расположенные на территории страны закрыты, еще одна передана "Сирийским демократическим силам". Консолидация американских войск в Сирии безопасна и обдумана. приводит Al Arabiya слова американского чиновника

Отмечается, что курдские силы будут контролировать военную базу Mission Support Site Euphrates. Среди двух закрытых американских баз собеседник СМИ упомянул Mission Support Site Green Village. Название последнего объекта, от которого отказалось американское командование, он не стал разглашать.

Напомним, что на подконтрольной курдам сирийской территории в период с 2015 по 2018 года сформировались девять американских военных баз и три аванпоста. Объекты расположены в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, а также пограничном с Ираком и Иорданией районе Эт-Танф. На участках размещались 2,2 тысячи американских бойцов. В апреле 2025 года Министерство по обороне США уведомили общественность, что командование сократит контингент в Сирии, оставив на территории страны менее одной тысячи военнослужащих.

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