Акула вцепилась в тело мужчины и не отпускала до момента собственной смерти

Второго сентября американец Эрвин Маккарти отправился порыбачить. Когда мужчина прыгнул в воду, чтобы достать улов, на него набросилась акула-нянька. Инцидент произошел в штате Флорида в США.

Как рассказывает пострадавший, они с друзьями охотились на морского окуня. Его соседу удалось подстрелить рыбу из подводного ружья, тогда Эрвин спрыгнул с корабля в воду, чтобы помочь вытянуть улов. В это момент на него напала опасное животное.

Хищник не хотел отпускать жертву. Отцепить акулу получилось только после того, как ее убили. Рыбак рассказал, что он остался жив только благодаря тому, что крепко держал акулу-няньку, чтобы не дать ей прогрызть живот. Однако, мужчина смог ослабить хватку челюстей животного в тот момент, когда его убили ножом. О состоянии пострадавшего от нападения ничего не сообщается.

Специалисты отмечают, что акулы-няньки обычно ведут ночной образ жизни и живут в восточной части Тихого и Атлантического океанов.

Видео: YouTube/ Newsflare Clips