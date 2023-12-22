Для пожилых петербуржцев создали приложение "Активное долголетие"

Сервис поможет пенсионерам найти интересный досуг около дома.

В городе на Неве для жителей предпенсионного и пенсионного возраста создали сервис "Активное долголетие". Он уже начал работать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Для пожилых людей доступны три раздела: "Досуг", "Карта" и "Полезное". В первой рубрике жителям предлагают интересные мероприятия в сфере спорта и музыки. Кроме того, пользователи могут найти кружки по изучению иностранных языков, компьютерные курсы, классы для рукоделия и многое другое.

В разделе "Карта" указаны социально-досуговые центры, которые находятся около дома пользователя. Кроме того, тут есть адреса мест места для помощи и благотворительности.

Рубрика "Полезное" включает в себя две вкладки. Вкладка "Полезно знать" содержит информацию о выплатах, льготах, пенсиях и финансовой грамотности. А вкладка "Волонтерство" знакомит с организациями, занимающимися обучением и добровольческими проектами.

Сервис работает на системе Android. Также есть веб-версии приложения "Я здесь живу". На айфонах приложение начнет работать в конце января.

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Фото: Pxhere, Telegram / Правительство Санкт-Петербурга