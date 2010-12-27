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Активисты вывесили перед Смольным баннер "Теперь гайд-парк будет здесь"
Сегодня, 15:59
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lesjasap
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Активисты вывесили перед Смольным баннер "Теперь гайд-парк будет здесь"

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Политическое движение "Весна" организовало акцию протеста у Смольного собора.

Оппозиционное движение “Весна” развернуло перед Смольным собором баннер в защиту Марсова поля.
 
22 августа активисты «Весны» вышли на территорию перед Смольным собором, чтобы зажечь фаеры и развернуть баннер со словами “Теперь гайд-парк будет здесь”. Такой акцией молодые люди хотели привлечь внимание власти и заявить о своем недовольстве из-за запрета проводить на Марсовом поле несогласованные митинги. 
 
Два лидера акции были задержаны. Их имена уже известны - это Николай Артеменко и Анастасия Кадетова. 
 
По словам представителей движения “Весна”, городское правительство уже давно проводит политику, которая призвана ограничить права граждан в высказывании собственного мнения. Это высказывание активисты подтверждают тем, что власть постоянно отказывает в проведении общественных и политических мероприятий в центре города. По их мнению, это выдает в политиках трусость и  недальновидность. 
 
“Такие меры приводят к потере хоть какого-то диалога с городом”, - констатируют активисты. 
 
Своей акцией у Смольного собора активисты надеются все-таки привлечь внимание губернатора к возникшей проблеме.
 
Фото: Вконтакте/spb_vesna
Теги: весна , гайд-парк , губернатор , марсово поле , оппозиция , смольный собор
Категории: Новости СПб

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