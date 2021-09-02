Активисты восстановили скульптуры Маши и Медведя на улице Коммуны

На лицах и других частях тела персонажей были следы маркера и неуместные художества вандалов.

Активисты вернули к жизни скульптуры Маши и Медведя, расположенные у дома 42 корпус 1 по улице Коммуны. Краска выцвела и облупилась, на лицах и других частях тела персонажей были следы маркера и неуместные художества вандалов.

Активисты движения "За развитие Ржевки" Дмитрий Ананьев, Юлия Виноградова и Святослав Данилов полностью отмыли фигуры и покрасили в цвета, соответствующие мультфильму.

Маша и Медведь теперь и дальше будут радовать детишек Ржевки.

Фото и видео: ВКонтакте / За развитие Ржевки